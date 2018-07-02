В Индии школьный автобус упал в ущелье

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл — РИА Новости. Автобус со школьниками упал в ущелье в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI.

Согласно его данным, инцидент произошел в понедельник в округе Чартхавал. По предварительной информации, ранения различной степени тяжести получили не менее шести учащихся. К настоящему времени все они доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

О причинах произошедшего пока ничего не сообщается.

В воскресенье в индийском штате Уттаракханд произошло крупнейшее за долгое время ДТП в стране. Автобус, перевозивший около 50 человек, упал в пропасть глубиной свыше 200 метров. По последним данным, 45 человек погибли на месте, еще двое скончались спустя некоторое время от полученных травм.

Как подтвердили ранее РИА Новости в местной полиции, российских граждан, по предварительным данным, среди пассажиров этого автобуса не было. Причина аварии по-прежнему остается неизвестна.