Действующий президент Мексики поздравил Лопеса Обрадора с победой

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил в воскресенье Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах главы государства.

Кандидат от левых сил Лопес Обрадор набирает 53-53,8% голосов на выборах президента, сообщил ранее глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба со ссылкой на предварительные данные быстрого подсчета голосов.

"Я поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Желаю ему успеха на пользу Мексики. Он и его команда получат поддержку правительства для организованной и эффективной передачи власти. Еще раз солидность наших институтов и нашей демократии получила подтверждение", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Свои поздравления Лопесу Обрадору уже направили главы США, Венесуэлы, Кубы, Боливии, Колумбии.