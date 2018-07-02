Лопес Обрадор обозначил программу действий на посту президента Мексики

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по итогам выборов президента Мексики, в воскресенье вечером обозначил основные пункты своей программы действий. По предварительным данным быстрого подсчета голосов, Лопес Обрадор набирает 53-53,8% голосов на выборах президента Мексики.

"Контракты в энергетическом секторе будут проверены. Если мы найдем нарушения, пойдем в конгресс и суды. Но всегда будем действовать законным путем, конфискаций или экспроприаций не будет", — заявил Лопес Обрадор, выступая перед сторонниками в центре Мехико.

По его словам, в Мексике будет сохранена свобода предпринимательства, выражения своего мнения, будут гарантированы все личные и социальные свободы, гражданские и политические права, записанные в конституции. В экономике будет соблюдаться автономия банка Мексики, а новое правительство будет поддерживать финансовую и налоговую дисциплину. Также он пообещал отменить так называемые "гасолинасо" — периодические повышения цены бензина.

"Трансформация будет заключаться в том, чтобы уничтожить коррупцию. Коррупция является главной причиной неравенства в социальном и экономическом смысле. Уничтожить коррупцию и безнаказанность будет главной миссией нового правительства", — сказал политик. Он особо подчеркнул, что за коррупцию будет наказывать всех — соратников, друзей и даже членов семьи.

Также Лопес Обрадор заявил, что намерен искать отношения дружбы с США, защищая при этом интересы мексиканцев в этой стране.

В части безопасности он назвал "провалившейся" войну с преступностью, которую начал еще президент Фелипе Кальдерон и продолжил нынешний глава государства Энрике Пенья Ньето. "Вместо того, чтобы применять силу, мы будем уделять внимание причинам, по которым появляется насилие", — отметил Лопес Обрадор.