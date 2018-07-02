В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ с начала перемирия

ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины, и он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Славяносербск, Калиновка, Лозовое, Калиново. Отмечается, что всего по территории республики было выпущено около 65 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 25 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

На прошлой неделе в ходе очередного раунда переговоров по Донбассу в Минске сторонами была достигнута договоренность о режиме прекращения огня с 1 июля.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "25 раз прибегли к провокационному огню" по украинским позициям, два из которых — из тяжелого вооружения. "Потерь среди наших военнослужащих нет", — говорится в сообщении.