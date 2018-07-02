Лопес Обрадор пообещал победить коррупцию в Мексике

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Лидирующий на президентских выборах в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал победить коррупцию в стране.

"Мы изгоним коррупцию из Мексики", — заявил Лопес Обрадор журналистам в Мехико. Его заявление транслировал канал TV Azteca.

Согласно предварительным данным Национального избирательного института, по итогам всеобщих выборов в Мексике лидирует кандидат Лопес Обрадор. Он набирает 47,22% голосов после обработки 1,55% протоколов с участков. На втором месте идет Рикардо Анайя с 27,03% голосов. Хосе Антонио Мид получает 16,91%, а Хайме Родригес Кальдерон — 6,22%. Все три кандидата уже признали победу Лопеса Обрадора.