Президент Венесуэлы поздравил Обрадора с победой на выборах в Мексике

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике.

"Поздравляю братский мексиканский народ и его избранного президента Лопеса Обрадора. Пусть откроются широкие аллеи суверенитета и дружбы наших народов. С победой правды над ложью обновляется надежда Великой Родины", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

По предварительным данным Национального избирательного института, по итогам всеобщих выборов в Мексике лидирует кандидат Лопес Обрадор. Он набирает 47,29% голосов после обработки 1,4% протоколов с участков. На втором месте идет Рикардо Анайя с 26,9% голосов. Хосе Антонио Мид получает 17,03%, а Хайме Родригес Кальдерон — 6,16%. Все три кандидата уже признали победу Лопеса Обрадора.