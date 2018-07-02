Эксперт рассказал о задачах, стоящих перед Лопесом Обрадором

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору предстоит огромная работа по преодолению Мексикой кризиса, заявил РИА Новости профессор кафедры экономики Национального автономного университета Мексики Америко Сальдивар.

Согласно предварительным данным Национального избирательного института, по итогам всеобщих выборов в Мексике лидирует кандидат Лопес Обрадор. Он набирает 47,30% голосов после обработки 1,18% протоколов с участков. На втором месте идет Рикардо Анайя с 26,74% голосов. Хосе Антонио Мид получает 17,23%, а Хайме Родригес Кальдерон — 6,11%. Все три кандидата уже признали победу Лопеса Обрадора.

"Страна в кризисе — политическом, социальном и институциональном. И поэтому борьба продолжается. Результаты прямо завтра невозможны, предстоит долгая работа, чтобы новое правительство начало работать над изменениями во всех направлениях. И уже завтра начнется работа по восстановлению страны", – сказал Сальдивар.

По мнению профессора, возможная победа Лопеса Обрадора стала "достойным триумфом человека, который всю жизнь к этому шел". При этом он обратил внимание, что мексиканский песо позитивно отреагировал на победу Лопеса Обрадора и вырос по отношению к доллару, а президент США Дональд Трамп уже поздравил кандидата с победой.