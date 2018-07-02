Состояние испытавшего недомогание императора Японии тревоги не вызывает

ТОКИО, 2 июл — РИА Новости. Состояние императора Японии Акихито, испытавшего в понедельник утром недомогание, тревоги не вызывает, передало агентство Киодо со ссылкой на представителя японского правительства.

Как сообщалось ранее, император, которому 84 года, утром испытывал головокружение из-за церебральной анемии, а врачи рекомендовали ему покой и постоянное наблюдение.

"Состояние сейчас беспокойства не вызывает", — приводит агентство слова представителя японского правительства, имя которого не называется.

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.

В декабре прошлого года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что на покой император Акихито уйдет 30 апреля 2019 года, а его наследник — принц Нарухито — на престол взойдет 1 мая 2019 года.

Поскольку законы Японии не предусматривали ухода в отставку императора, в виде исключения для Акихито введен в действие "особый закон", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.