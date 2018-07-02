WSJ: КНДР расширяет предприятие по производству баллистических ракет

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. КНДР завершает процесс расширения предприятия по производству твердотопливных баллистических ракет, с помощью которых можно нанести удар по военным объектам США, заявляет издание Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследований спутниковых изображений.

Газета отмечает, что изображения компании Planet Labs Inc. были проанализированы специалистами Института международных исследований Миддлбери в калифорнийском Монтерее. Речь идет об объекте в районе северокорейского города Хамхын. По данным издания, на этом заводе производят баллистические ракеты, с помощью которых можно нанести удар по военным объектам США в Азии почти без подготовки, а также возвращающиеся в плотные слои атмосферы боеголовки, которые Пхеньян может использовать на ракетах большей дальности, способных достичь континентальной части США.

Издание утверждает, что расширение объекта является "очередным свидетельством того, что Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений даже во время, когда США пытается вынудить его отказаться от них". "Расширение производственной инфраструктуры твердотопливных ракет КНДР, вероятно, предполагает, что (лидер КНДР) Ким Чен Ын не планирует отказываться от ядерной и ракетной программ", — приводит издание слова одного из исследователей калифорнийского института Дэвида Шмерлера.

Снимки показывают, что работа над внешней частью завода примерно совпала со временем проведения саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре в июне. Представитель государственного департамента заявила, что "США продолжают пристально следить за КНДР", в то время как стороны "продвигаются в переговорах", отмечает газета.

Также, по данным издания, исследователи полагают, что помимо завода в Хамхыне в КНДР есть два находящихся неподалеку объекта, где также производят ракеты. По словам Шмерлера, на снимках видно, что к одному из зданий построили подъездную дорогу, а рядом со вторым были проведены подрывные работы — "возможная предпосылка для дальнейшего расширения".

Ранее американо-южнокорейский портал 38 North, публикующий материалы экспертов по Северной Корее, сообщил, что спутниковые снимки показали, что КНДР быстрыми темпами налаживает инфраструктуру в районе ядерного центра в Йонбёне. Как отмечают эксперты, работы в Йонбёне не следует рассматривать в связи с заявлениями Пхеньяна о готовности к денуклеаризации. Скорее всего, объект продолжает работу в обычном режиме до получения конкретных указаний от руководства страны, считают специалисты.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.