Император Японии находится под наблюдением врачей в связи с недомоганием

ТОКИО, 2 июл — РИА Новости. Император Японии Акихито вынужден соблюдать покой и находиться под наблюдением врача в связи с недомоганием, связанным с церебральной анемией (малокровием мозга), передало агентство Киодо со ссылкой на управление императорского дворца.

По его данным, Акихито на рассвете в понедельник испытывал сильное потоотделение и головокружение. Придворные врачи осмотрели японского императора и рекомендовали покой и дальнейшее наблюдение.

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.

В декабре прошлого года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что на покой император Акихито уйдет 30 апреля 2019 года, а его наследник — принц Нарухито — на престол взойдет 1 мая 2019 года.

Поскольку законы Японии не предусматривали уход в отставку императора, в виде исключения для Акихито введен в действие "особый закон", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.