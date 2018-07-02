Кандидат от левых сил лидирует на выборах президента Мексики

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на выборах президента Мексики, свидетельствуют первые данные подсчета итогов голосования.

По предварительным данным Национального избирательного института Мексики, кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", набирает 43,9% голосов.

Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") набирает 30% голосов.

Хосе Антонио Мид, представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, получает 18%. Независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон набирает пока 5% голосов.