Анайя признал победу Лопеса Обрадора на выборах президента Мексики

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Кандидат от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") Рикардо Анайя признал победу Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах президента Мексики.

"То, что вижу, говорит, что результаты благосклонны к Лопесу Обрадору. Я признаю его победу, я уже поговорил с ним и желаю ему успеха в деле работы на благо Мексики", – заявил Анайя на встрече со сторонниками.

Таким образом, все три кандидата, которые соперничали с Лопесом Обрадором, признали его победу, хотя официальных данных об итогах выборов пока нет. Ранее победу Лопеса Обрадора признали Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон.