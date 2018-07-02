СМИ: Обрадор получает 51 процент голосов на выборах президента Мексики

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Мексики от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор набирает 51% голосов, свидетельствуют данные канала TV Azteca.

На втором месте идет Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение"). Он набирает 23%.

Хосе Антонио Мид, представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, набирает 18%. Независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон получает 4% голосов.