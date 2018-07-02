Кандидат Мид: Обрадор лидирует на выборах президента Мексики

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Кандидат на пост президента Мексики Хосе Антонио Мид заявил о победе своего соперника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Андрес Мануэль Лопес Обрадор будет тем человеком, кто будет руководить следующим правительством", — сказал Мид на встрече со сторонниками.

Мид фактически признал свой проигрыш и пожелал успеха Лопесу Обрадору.

Согласно exit poll компании Mitofsky, за Лопеса Обрадора проголосовали 43% избирателей. По данным опроса, Рикардо Анайя набирает 23%, Мид – 22% и Хайме Родригес Кальдерон – 3%. Первые официальные данные должны быть объявлены в течение нескольких часов.

Президент в Мексике избирается в единственном туре голосования простым большинством голосов.