СМИ: в Мексике в день выборов убили члена политической партии

МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Член партии "Морена" был убит в воскресенье в Мексике в день всеобщих выборов, сообщает портал Excelsior.

По предварительным данным, он был застрелен в штате Чьяпас, когда пытался предотвратить подкуп голосов избирателей.

Ранее в воскресенье в штате Мичоакан была убита член Партии труда. Ее расстреляли прямо рядом с домом.

Мексиканцы избирали в воскресенье нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются губернаторы нескольких штатов, сенаторы, депутаты, мэры городов и муниципальные депутаты.