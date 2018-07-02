На картах Google Крымский мост подписали на украинском языке

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.

На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись "Кримський Мiст".

Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением.

В середине июня инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR — ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) 1 июля 2018 г.

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