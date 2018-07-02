МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер попросился в отставку с обоих постов, сообщает газета Bild.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт из-за разногласий по миграционной политике. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель.

В документе идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища в Германии. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС.

Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

В свою очередь Меркель выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.

Сторонники канцлера указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого работает нынешнее правительство Германии.