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В мире

"Здесь жили белые, но больше их нет". Как меняется расовый состав США

(обновлено: 08:08 02.07.2018)
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© AP Photo / Eric GayНелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в СШАНелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США
© AP Photo / Eric Gay

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. По данным государственного Бюро переписи, американские потомки европейцев вошли в зону риска: рождаемость уступает смертности. Эта тенденция возникла несколько лет назад, когда на пенсию начали выходить бебибумеры — представители первых послевоенных поколений. Белые сейчас в меньшинстве в шести штатах, через десять-пятнадцать лет уступят большинство еще в восьми. К концу 2030-х так будет по всей стране.

Белые уступают дорогу

Фермер в городе Тзанеен, ЮАР
© AFP 2018 / Gulshan Khan
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Демографический кризис прогнозировался еще в 1980-е, однако никто не ожидал, что все произойдет столь стремительно.

В начале века речь шла о 2045 годе. Но вмешался мировой финансовый кризис. Экономическая неопределенность вызвала снижение рождаемости, и потомки европейцев оказались самыми уязвимыми. 

© AFP 2018 / Oli ScarfАктивист с флагом правой организации "Национальный фронт" на демонстрации в Англии
© AFP 2018 / Oli Scarf
Активист с флагом правой организации "Национальный фронт" на демонстрации в Англии

Демографы называют рождающихся сейчас американцев "поколением Z-плюс": наследниками поколений X и Y, но с дополнительной "расовой" составляющей. Особенно она заметна на юге страны, где оседают выходцы из Латинской Америки. Этнический пейзаж меняется.

Согласно официальным данным, сегодня средний возраст белых американцев — 43 года, а выходцев из испаноговорящего мира — 29. Это прямо влияет на рождаемость. Негативным для белых процессам способствовала миграционная политика последних десятилетий. Только 11% мигрантов прибывают в США из Европы (включая Россию). 

Отступать далее и далее

Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
© AP Photo / Christophe Ena
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Расовые перемены в США кажутся тем более удивительными, что все 200 с лишним лет истории этого государства там безоговорочно преобладали выходцы из Старого Света. Еще в 1950-х их было 90%, а остальные — главным образом чернокожие. К 2016-му доля белых сократилась до 61%, но и черных не особенно прибавилось. Лицо страны изменили переселенцы из Латинской Америки и Азии.

© AP Photo / Gerald HerbertДемонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017
© AP Photo / Gerald Herbert
Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017

"Я считаю демографические перемены необратимыми, — рассказал РИА Новости профессор Техасского университета в городе Сан-Антонио Рохелио Саенс, специалист по этой проблеме. — Белых женщин фертильного возраста все меньше, стариков все больше. На пожилых людей старше 65 лет среди белых приходится 19,8%. Коэффициент рождаемости снизился с 1,9 в 2007-м до 1,7 в 2015-м".

Демографическую статистику ухудшают в первую очередь наименее обеспеченные представители белого пока еще большинства. Саенс связывает это с особенностями образа жизни. "Белое население сокращается в том числе из-за повышения смертности от передозировки наркотиками и от употребления опиоидов в целом. Не будь этого, белые продержались бы дольше", — резюмирует демограф.

Независимый Ацтлан на месте Калифорнии

Демонстрация против расизма в Лос-Анджелесе. 19 августа 2017
© AP Photo / Richard Vogel
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Засилие латиноамериканцев в южных штатах подогревает слухи об их отделении. В XIX веке Калифорния и Техас входили в Мексику — Мехико потерял их в результате неравноправного договора с Вашингтоном. В мексиканских школах детям рассказывают об исторической несправедливости. Мексиканцы, перебираясь в США, привозят с собой и память о прежних обидах.

© AP Photo / Steve Helber Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США

С конца 1980-х в латиноамериканской диаспоре фантазируют об Ацтлане — независимом государстве, которое могли бы создать потомки мексиканцев на американском Юге. Амбиции приезжих подпитывает миграционная статистика. Только с 1980-го по 2000-й число испаноговорящих в штате Аризона выросло на 219%, в Калифорнии — на 177%, в Техасе — на 113%. Южные мигранты, ссылаясь на многочисленность, претендуют на представительство в истеблишменте страны, но не добиваются желаемого. Карьерные неудачи усиливают разочарование, и многие сетуют на то, что в администрации президента Дональда Трампа нет ни одного латиноамериканца.

Шестикратный номинант на престижную литературную премию "Хьюго" писатель Теодор Бил считает угрозу мексиканского сепаратизма вполне реальной. "Последствия того, что прежнее европейское население сокращается, ясны. Демократическая партия продолжит леветь, республиканцы — смещаться к национализму. Юго-запад, где будут преобладать латиноамериканцы, заявит о желании отделиться. Распад США может начаться уже в 2030-е", — поделился он апокалиптическим сценарием с РИА Новости. И напомнил историю Детройта: "За полвека 95,6% белых покинули город. Было миллион 182 тысячи, осталось 75 тысяч". Он не исключает, что та же участь может постичь и другие города и регионы страны.

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