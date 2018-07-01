Среди пострадавших при нападении в штате Айдахо шесть детей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Среди девяти пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в штате Айдахо в США было шестеро детей, сообщается в пресс-релизе полиции города Бойсе.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером 30-летний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек получили ножевые ранения и были госпитализированы. Нападавшего задержали.

Как отмечается в пресс-релизе полиции, подозреваемый Тимми Киннер, которого поместили в тюрьму округа Эйда, обвиняется в применении силы с отягчающими обстоятельствами по девяти пунктам и по шести пунктам из-за причинения вреда ребенку. Полиция отмечает, что Киннер не был беженцем, его мотивы пока устанавливаются.

По данным издания Idaho Press, инцидент произошел на дне рождения трехлетней девочки.