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В мире

Советник Трампа рассказал о своем разговоре с Путиным

(обновлено: 23:35 01.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся в ходе визита американской делегации в Москву.

По его словам, во время встречи 27 июня была затронута тема "российского вмешательства" в американские выборы.

"Президент Путин сказал мне, что вмешательства в выборы со стороны российского государства не было", — заявил Болтон в эфире Fox News.

Разногласия по Украине

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Советник Дональда Трампа также отметил, что во время беседы с российским лидером были зафиксированы расхождения позиций по украинскому вопросу.

"Мы согласились в том, что не согласны", — сказал Болтон.

Однако, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, тема Украины не была главным пунктом встречи.

"Украина затрагивалась. С нашей стороны было заявлено о необходимости выполнения минских договоренностей, рассказано о наших подходах принципиальных. Американцы комментировали, но эта тема не была главной на переговорах", — отметил Ушаков.

Отношения с США

В ходе встречи также обсуждалось развитие российско-американских отношений.

По словам Владимира Путина, приезд Болтона в Москву "вселяет надежду" на то, что страны смогут сделать первые шаги к "восстановлению полноформатных отношений".

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Посольство США подвело итоги визита Болтона в Россию

"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучше форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с Вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих штатах", — подчеркнул президент.

В ответ на это Болтон заявил, что даже во время серьезных разногласий в Белом доме продолжались встречи на уровне советников президентов. Именно это стало залогом обеспечения стабильности в мире, сказал он.

Встреча Путина и Трампа

Одной из задач визита Болтона в Москву стало обсуждение деталей будущей встречи американского и российского лидеров.

"Наш президент довел до Джона Болтона некоторые мысли, которые предназначены для передачи исключительно Трампу. Беседа носила характер переговоров, ничего письменно не передавалось", — подчеркнул Ушаков.

В ходе встречи были проработаны темы предстоящего саммита, а также обозначены время и место его проведения.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На следующий день после визита Кремль и Белый дом одновременно объявили о том, что встреча Путина с Трампом пройдет в Хельсинки 16 июля.

По словам Болтона, важен сам факт встречи мировых лидеров. Он также отметил, что необходимо искать прогресс в отношениях между странами, а не "падать в обморок" от предстоящего саммита.

"Я думаю, что встреча не будет жестко структурированной. Они точно захотят провести встречу один на один. Это даст им возможность пройтись по разным вопросам без давления срочных сроков и кризисов", — сказал Болтон в эфире Fox News.

Широкий круг тем

Ушаков также сообщил, что во время визита был затронут обширный круг вопросов.

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Обращение неверующего, или "А все-таки они встретятся"

"Это стратегическая стабильность в мире, контроль над ядерными вооружениями и вообще оруженческое досье. Региональная проблематика с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северная Корея и ситуация в связи с решением США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — пояснил он.

По словам Ушакова, российская сторона осталась довольна состоявшимся диалогом.

"Он был очень полезен именно для встречи в верхах. Визит Болтона планировался и он принес результаты, на которые мы рассчитывали", — подчеркнул помощник президента.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
stanser64
А о чём с ними вообще говорить? Они никогда не выполняют обещаний. Хрущев в чем то был прав когда говорил про Кузькину мать, это они поняли.
23:53
01.07.2018
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