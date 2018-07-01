Белоруссия и Китай будут совместно собирать электромобили

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Китай заинтересован в сборке электромобилей на базе завода "БелДжи", который расположен в Минской области Белоруссии, сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

Ранее Белоруссия и китайская корпорация Geely подписали меморандум о сотрудничестве по производству легковых автомобилей, было создано СП "БелДжи" по сборке на площадях завода "Автогидроусилитель".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2017 году принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода "БелДжи" и запуска серийного производства. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал кроссовер Geely Atlas.

"Что касается самого электротранспорта, китайцы готовы в рамках "БелДжи" собирать определенное количество электромобилей… Мы должны быть подготовлены, должны создать инфраструктуру, обкатать ее. Я думаю, года через два-три на заводе под Борисовом будут собираться и электромобили", — сказал Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

По словам вице-премьера, перед Национальной академией наук страны стоит задача к концу этого года сделать отечественные суперконденсаторы. "Но это не единственное: мы должны делать у себя и силовые двигатели, и всю электронику, преобразователи. Поэтому работа идет", — заверил Семашко.

Говоря о будущем отечественной энергетики после ввода в эксплуатацию БелАЭС, он отметил, что себестоимость энергии в стране будет существенно ниже, чем, например, в России. Ввод БелАЭС позволит продавать профицит электроэнергии на евразийский рынок без барьеров. При этом ведутся переговоры об использовании ресурса белорусской станции и странами ЕС, добавил заместитель премьер-министра.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил "готовить экономику и людей" к тому, что с вводом стране атомной электростанции появится возможность шире использовать электричество.

БелАЭС, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 км от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.