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В мире

В Греции из-за македонской проблемы развалилась левоцентристская партия

Сюжет:
Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (69)
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© AFP 2018 / Aris MessinisУ здания парламента в Афинах, Греция. Архивное фотоУ здания парламента в Афинах, Греция. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis

АФИНЫ, 1 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Новая левоцентристская партия "Движение перемен" (КИНАЛ) в Греции развалилась из-за разногласий по решению спора о конституционном названии бывшей югославской республики Македония — о выходе из КИНАЛ объявила партия "Потами" ("Река") Ставрос Теодоракиса.

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Македонии снова не подписал договор с Грецией о переименовании
Новая партия была создана на основе ПАСОК — Всегреческого социалистического движения, долгие годы находившегося у власти в Греции. Об образовании новой партии было объявлено лишь в ноябре 2017 года, а в марте этого года прошёл учредительный съезд. В партию вошли ПАСОК, "Потами" ("Река"), Демократические левые ДИМАР, Движение демократов-социалистов КИДИСО бывшего лидера ПАСОК Йоргоса Папандреу и другие. Идеологией входящих в новую партию организаций являются социал-демократия, демократический социализм и социал-либерализм.

Лидером была избрана председатель ПАСОК Фофи Геннимата.

После соглашения о переименовании соседней республики в "Северную Македонию" в партии произошёл раскол — представители "Потами" поддержали соглашении о разрешении давнего спора и обвинили лидера КИНАЛ Геннимату в попытке единолично решать сложные вопросы.

В воскресенье собрание представителей "Потами" проголосовало за выход из КИНАЛ. Предложение Теодоракиса о выходе поддержали 97 членов собрания, против были 16 и 5 воздержались. В заявлении собрания говорится, что решение принято "с уважением к обществу, которое верило в необходимость по-настоящему нового Движения и увидело, что его надежды обмануты".

Сторонники партии ВМРО-ДПМНЕ с флагами Македонии и России в Скопье. 2 июня 2018
© REUTERS / Marko Djurica
Триколор над Скопье. Почему не все македонцы хотят переименования страны
Осенью пройдёт съезд партии, на котором будут приняты решения по дальнейшей политике.

Лидер "Потами" Теодоракис на собрании заявил, что причины проблем страны кроются в демагогах, которые правили в критические для страны моменты, и в системе, которая укрепляла их. Теодоракис высказался за реформы и поддержал соглашение со Скопье, высказав опасение, что Македония может попасть под влияние РФ или Турции.

"Мы за решение македонской проблемы, потому что, помимо всего, не хотим, чтобы соседняя страна стала плацдармом (президента РФ Владимира) Путина или (президента Турции Тайипа) Эрдогана", — заявил лидер партии. Теодоракис высказался также за пересмотр конституции.

Соглашение по переименованию открывает Македонии путь в НАТО и в Евросоюз.

Премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев на церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti
Афины и Скопье подписали компромиссное соглашение о названии Македонии‍
Политические обозреватели не исключают в дальнейшем союза между правящей партией СИРИЗА и "Потами".

Сейчас в 300-местном греческом парламенте ПАСОК имеет 19 мест, "Потами" — шесть.

Правящая коалиция СИРИЗА и АНЭЛ находится в сложной ситуации — за последние дни покинули два депутата и сейчас у неё 152 места в 300-местном парламенте, лишь на два больше, чем необходимо для принятия решений.

При этом между партиями правящей коалиции есть разногласия как по разрешению македонской проблемы, так и по отделению церкви от государства, а на депутатов АНЭЛ с разных сторон оказывается значительное давление за выход из фракции.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
греческий долг вырос с со 160 млрд € в 2011 году до 300 млрд € в этом году, и отдавать его еще предстоит. Причём этот долг из коммерческого стал государственным, и нет речи о том, что его спишут. Это самое настоящее гетто для лузеров.
23:03
01.07.2018
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Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
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