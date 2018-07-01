МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел проверку в уезде Синдо неподалеку от китайской границы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Северокорейский лидер проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты.

Не каждый день такое увидишь: Ким Чен Ын на заднем сидении Lada Priora. На российском автомобиле лидера КНДР отвезли с инспекцией на одну из военных баз pic.twitter.com/v4ckVN8lqk — НТВ (@ntvru) 1 июля 2018 г.

​Судя по опубликованным агентством фотографиям, во время проверки Ким Чен Ын передвигался на автомобиле Lada Priora. На одном из снимков видно, как председатель Северной Кореи едет на заднем сидении темно-зеленой машины российского производства.