Президент Мексики проголосовал на всеобщих выборах

МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето проголосовал в воскресенье на всеобщих выборах в латиноамериканской стране.

Он проголосовал на избирательном участке в Мехико, куда прибыл с супругой и детьми. Для Пеньи Ньето эти выборы стали последними, в которых он голосует в качестве президента – 1 декабря он уступит свой пост новому главе государства, которого мексиканцы избирают в воскресенье.

Ранее проголосовали все четыре кандидата на пост президента – Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Хосе Антонио Мид, Рикардо Анайя и Хайме Родригес Кальдерон.

Как сообщает Национальный избирательный институт (НИИ), в стране открылись примерно 157 тысяч избирательных участков. Всего правом голоса обладают 89,3 миллиона человек. Мексиканцы избирают нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты.

По оценке советника НИИ Сиро Мураямы, голосование в стране проходит очень активно. Избирательные участки будут открыты до 18.00 воскресенья по местному времени (02.00 мск понедельника).