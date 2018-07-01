В горах Пакистана погиб альпинист из Австрии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пилоты армии Пакистана спасли двух британских альпинистов, оказавшихся заблокированными в горах на высоте почти 5800 метров из-за непогоды, третий участник группы, австриец, погиб при сходе лавины до прибытия спасателей, сообщает издание Telegraph.

По информации пакистанских военных, три альпиниста в пятницу поднялись на высоту почти 5800 метров горы Ултар-Сар на северо-востоке Пакистана, когда попали под сход лавины. Первый запрос о спасении поступил в субботу, но из-за плохих погодных условий армейские вертолеты смогли вылететь на поиски туристов лишь в воскресенье утром.

"Мы благодарны пилотам пакистанской армии, которые спасли двух британских альпинистов, оказавшихся в ловушке на пике Ултар-Сар близ Хунзы из-за схода лавины. Мы скорбим об их коллеге из Австрии, который не пережил лавину", — заявил верховный комиссар Великобритании в Пакистане Томас Дрю, назвав спасательную операцию "выдающейся и опасной" миссией.

Как сообщил туроператор двух выживших альпинистов, сейчас "они находятся в безопасности" и их здоровью ничего не угрожает. Он также добавил сказал, что теперь британцы Брюс Норманд и Тимоти Миллер собираются посетить Гилгит и столицу Пакистана Исламабад.

Третий альпинист — австриец Кристиан Хубер — погиб, когда лавина обрушилась на палатку туристов на Ултар-Сар близ Хунзы на северо-востоке Пакистана.

Вершина Ултар-Сар высотой 7388 метров известна как трудный и опасный для восхождения пик, где существует значительный риск схода лавин.