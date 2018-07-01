В Крыму ответили на слова Порошенко об украинском флаге в Севастополе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала слова Петра Порошенко о том, что в городе снова будет поднят украинский флаг.

По ее словам, подобные заявления могут вызвать лишь сочувствие.

"Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть", — заявила Алтабаева в интервью RT. Она подчеркнула, что даже когда Севастополь находился в составе Украины, он оставался русским городом.

"В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более", — отметила глава заксобрания.

Севастополь всегда был, есть и будет частью России, заявила Алтабаева. Она также добавила, что флаг Украины может появиться в городе только рядом с российским в случае визита "разумных" киевских политиков наряду с представителями других государств.

Ранее Петр Порошенко, обращаясь к ВМС страны, пообещал вновь поднять в Севастополе украинский флаг.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".