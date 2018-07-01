Еврокомиссар призвал к переговорам со странами Северной Африки о мигрантах

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что со странами Северной Африки необходимо вести переговоры по вопросу мигрантов.
По информации издания, переговоры по данному вопросу ведутся с Мали, Нигером, Нигерией и Ливией.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо обсуждать вопрос высадки мигрантов в странах Африки в первую очередь с самими африканскими странами и учитывать их интересы.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.