Еврокомиссар призвал к переговорам со странами Северной Африки о мигрантах

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что со странами Северной Африки необходимо вести переговоры по вопросу мигрантов.

"Это требует соглашения о сотрудничестве со странами в Северной Африке, которые расположены или непосредственно на Средиземном море, или в регионе Сахель. Теперь мы должны об этом вести переговоры. Нам нужен справедливый концепт", — сказал Эттингер.

По информации издания, переговоры по данному вопросу ведутся с Мали, Нигером, Нигерией и Ливией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо обсуждать вопрос высадки мигрантов в странах Африки в первую очередь с самими африканскими странами и учитывать их интересы.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.