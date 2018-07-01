ВС Ирана сообщили о прибытии в Персидский залив корабля США с химикатами

ТЕГЕРАН, 1 июл — РИА Новости. В вооруженных силах Ирана заявили, что в Персидский залив в сопровождении американского эсминца зашло судно, перевозившее "химические вещества", передает агентство Mehr.

Бригадный генерал Абольфазль Шекарчи сообщил, что судном, перевозившим химикаты, является корабль MV Cape Ray.

"Этот корабль недавно вошел в регион в сопровождении американского эсминца", — приводит агентство слова представителя вооруженных сил Ирана Шекарчи.

Он сообщил, что корабль вошел в Персидский залив для транспортировки перевозимого груза в отдельные части Сирии и Ирака. США, по его словам, намерены сохранить свое присутствие в Ираке и Сирии, используя для этого "опасные методы".

Генерал также отметил, что Иран располагает подробной информацией о судне, численности экипажа, а также о самом грузе, заявив, что позже будет обнародована информация по этой теме, а также названы цели прибытия судна в регион.