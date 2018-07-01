В Совфеде оценили обещание Порошенко поднять флаг Украины над Севастополем

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Слова Петра Порошенко о том, что в Севастополе будет поднят украинский флаг — не более чем "сказки", заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Они бы вначале подняли флаги на своих базах, в Одессе. Украинский флот вообще довели до ручки — об этом говорят и на Украине, и за ее пределами. Что же касается Севастополя, то все это сказки", — сказал парламентарий.

По мнению Цекова, подобные заявления украинского президента адресованы "не вполне адекватным" гражданам страны.

"Умные люди, которые понимают ситуацию, убеждены, что Крым никогда уже не вернется в состав Украины", — подчеркнул сенатор.

В воскресенье Петр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины. С подобными громкими заявлениями он выступал уже неоднократно.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.