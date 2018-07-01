Трамп считает, что КНДР "очень серьезно" настроена на денуклеаризацию

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР "очень серьезно" настроена на денуклеаризацию.

В эфире Fox News Трампа спросили, уверен ли он в серьезности намерений КНДР.

"Я думаю, что они очень серьезно настроены на этот счет", — сказал Трамп.

Он также повторил, что США не делали каких-либо уступок на саммите в Сингапуре. "Мы им ничего не дали", — заявил Трамп.

Президент США также заявил, что у него "отличная химия" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Трамп провел саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. В подписанном документе обе стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но воздержались от более детальных обязательств.