Кандидат в президенты Мексики Лопес Обрадор проголосовал на выборах

МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Кандидат на пост президента Мексики от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор проголосовал в воскресенье на всеобщих выборах.

Лопес Обрадор посетил избирательный участок в районе Койоакан мексиканской столицы вместе с супругой и детьми. Остальные кандидаты на пост президента пока не проголосовали.

Как сообщает Национальный избирательный институт, в стране открылись примерно 157 тысяч избирательных участков. Всего правом голоса обладают 89,3 миллиона человек.

Мексиканцы избирают нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Кроме Лопеса Обрадора, это представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид и Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение"). Еще одним претендентом является независимый кандидат, бывший губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон.