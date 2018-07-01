С уволенным Джеймсом Коми перестали разговаривать однопартийцы

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми признался, что большинство его коллег из Республиканской партии перестали с ним разговаривать, сообщает издание Hill.

Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Сам Коми воспринял итоги доклада стоически, заявив, что изложенные выводы "разумны", но он все равно не со всем согласен.

"Большинство республиканцев со мной больше не разговаривают", — заявил Коми во время фестиваля идей в Аспене, штат Колорадо. "Я преуспел в том, чтобы разозлить всех", — добавил экс-глава ФБР.

Доклад министерства юстиции США раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Однако политической предвзятости в действиях Коми обнаружено не было.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.