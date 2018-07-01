Болтон не ждет "прорывов" от встречи президентов США и России

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что было бы прекрасно, если бы встреча президентов России и США дала "прорывы" в отношениях, но дал понять, что на данном этапе для американской администрации важен сам факт встречи.

Ранее было объявлено, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки.

"Я думаю, что встреча не будет (жестко) структурированной. Они точно захотят провести встречу один на один. Это даст им возможность пройтись по разным вопросам без давления срочных сроков и кризисов", — сказал Болтон в эфире Fox News.

"Организовывая эту линию общения, президент (США) ясно подразумевает то, что он хочет понять российскую позицию и, что, возможно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял наши позиции. Если из этого получатся прорывы, это будет прекрасно. Но, честно говоря, ключевым является само проведение этой встречи примерно через полтора года после начала работы администрации (США)", — добавил Болтон.