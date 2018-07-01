По меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в Джелалабаде

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва неподалеку от офиса губернатора в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде на востоке страны увеличилось до 17, еще 30 человек получили ранения, сообщает телеканал 1TV.

Ранее агентство Пажвак сообщило о 12 погибших и 20 раненых. Телеканал 1TV отметил, что взрыв произошел на фоне приезда в город президента страны Ашрафа Гани.

Ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.

Телеканал Tolo News сообщил в минувшую субботу, что Гани заявил об окончании перемирия с движением "Талибан"*, операции вооруженных сил возобновятся.

Президент Афганистана ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

* Террористическая организация, запрещена в России