В Мексике начались всеобщие выборы

МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Всеобщие выборы начались в воскресенье в Мексике. Граждане избирают нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре 2018 года сроком на шесть лет. Также избираются сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты.

В стране открылись примерно 157 тысяч избирательных участков. Как сообщает Национальный избирательный институт, всего правом голоса обладают 89,3 миллиона человек.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По последним данным социологических опросов, именно он имеет больше всего шансов на победу в борьбе за кресло президента. Это уже третья кампания, в которой участвует Лопес Обрадор с 2006 года, но две предыдущих он проиграл (2006 и 2012 годы). Теперь кандидат заявил, что эта кампания станет последней в его жизни, и он ее уже выиграл.

За ним идут сразу два конкурента, представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид и Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение"). Их поддержка значительно меньше, однако оба кандидата считают возможной свою победу.

Четвертый независимый кандидат, бывший губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон не набирает и 5% поддержки избирателей, свидетельствуют опросы.