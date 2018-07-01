В Мексике начались всеобщие выборы

МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Всеобщие выборы начались в воскресенье в Мексике. Граждане избирают нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре 2018 года сроком на шесть лет. Также избираются сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты.
На пост президента претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По последним данным социологических опросов, именно он имеет больше всего шансов на победу в борьбе за кресло президента. Это уже третья кампания, в которой участвует Лопес Обрадор с 2006 года, но две предыдущих он проиграл (2006 и 2012 годы). Теперь кандидат заявил, что эта кампания станет последней в его жизни, и он ее уже выиграл.
За ним идут сразу два конкурента, представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид и Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение"). Их поддержка значительно меньше, однако оба кандидата считают возможной свою победу.
Четвертый независимый кандидат, бывший губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон не набирает и 5% поддержки избирателей, свидетельствуют опросы.