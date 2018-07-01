Болтон заявил, что получил от Путина заверения о невмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

"Президент Путин сказал мне, что вмешательства в выборы со стороны российского государства не было", — сказал Болтон в воскресенье в эфире Fox News.

В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".