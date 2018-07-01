В Израиле развернулась борьба за голоса "русских" избирателей

РИШОН ЛЕ-ЦИОН (Израиль), 1 июл — РИА Новости. Компания по выборам в органы местного самоуправления стартовала в Израиле, в значительной степени на ее исход могут повлиять голоса "русских" избирателей.

"Почти миллион голосов русскоязычных репатриантов для политических партий значит очень многое", — заявил РИА Новости депутат муниципального совета города Ришон ле-Цион, член проправительственной партии "Ликуд" Михаил Райф.

"В какие бы годы ни переезжали в Израиль выходцы из бывшего СССР, они всегда мечтали иметь партию, которая бы защищала интересы новых репатриантов, — сказал собеседник агентства. По его словам, в середине 1990-х годов это удалось осуществить: на идее землячества объединились политики в партию "Исраэль ба-Алия", организатором которой стал известный в свое время человек Натан Шаранский.

Первый политический период "русской" партии, по мнению Райфа, был вполне успешен — впервые в истории в правительстве и парламенте Израиля появились русские фамилии — партия получила семь мандатов в Кнессете, два министра в правительстве.

"Но просуществовала она всего один выборный период. Русская община буквально через несколько месяцев стала спрашивать своих выдвиженцев: а где результаты? И руководство не смогло объяснить так называемому электорату, почему результат не может быть скоропалительным", — сказал собеседник агентства.

Между тем результат от деятельности этой партии был несомненный: общество почувствовало появление новой политической силы, отметил Райф. "Во многих городах возникли русские замы мэров, люди из русскоговорящей среды стали избираться в местную власть. Все это позволило, как сказал нынешний лидер партии "Наш дом — Израиль" Авигдор Либерман, "пробить стеклянный потолок", — отметил Райф.

Вместе с тем, подчеркнул он, благодаря предшествующему опыту нынешние политики, выдвинувшиеся от русскоязычной аудитории, стремятся не отделять, условно говоря, "русских" от "нерусских" и ставят задачу углубить интеграцию между новыми репатриантами и старожилами.

"Наш дом — Израиль" при том, что поддерживается прежде всего русскоязычными, старается не подчеркивать свою секторальность, объявив партию общенациональной, — сообщил Райф.

По его словам, вторым, третьим, четвертым в партийном списке там значатся коренные израильтяне. "Сам Либерман вышел из "Ликуда", получив как партийные навыки, так и необходимые знания, будучи чиновником высокого уровня. Но в партии никто не скрывает, что русскоязычные граждане в приоритете. Соответственно, на выборах всех уровней партия получает свыше 70% "русских" голосов", сказал собеседник агентства.

По мнению наблюдателей, возникает вопрос, почему НДИ не особо влияет на социальную и общественную ситуацию, если в стране сейчас проживает более миллиона русскоязычных граждан. Как считает Райф, партия взвалила на себя неподъемную ношу, пообещав своим избирателям скорое получение социального жилья и повышение пенсий.

"Чаяния репатриантов можно понять — они говорят, дайте нам бесплатное жилье, а не заставляйте покупать за два миллиона. Они хотят, чтобы их пособия по старости были приближены к пенсиям коренных израильтян. Выполнить эти требования в одиночку, отдельно взятому министру и нескольким депутатам Кнессета не под силу. Правда, благодаря влиянию министров НДИ, имеющих портфели в нынешнем правительстве, удалось поднять пенсии на… 31 шекель. Понятно, что это вызвало большое разочарование в общине", — сказал собеседник агентства.

Сильная партия всегда имеет преимущества перед разделенными по национальному или национал-религиозному принципу организациями, считает Райф. При этом многие партии теперь вставляют в свои списки русских, чтобы показать, что им не безразличны интересы русскоязычных граждан.

"Муниципальные мандаты здесь котируются высоко — добившиеся их становятся реальной властью на местах. Поэтому борьба за голоса избирателей идет нешуточная. Не случайно, когда мы делим сферы влияния в "Ликуде", мне говорят: "Отвечаешь за русских", — сказывает муниципальный депутат.

Михаил Райф обратил внимание на такой факт: в Ришон ле-Ционе 42 тысячи русскоязычных граждан с правом голоса. "А по стране можно собрать более 800 тысяч голосов русскоязычных избирателей. При их консолидации можно было бы получить гораздо больше мандатов на местном уровне и не менее 20 мест в Кнессете, а это уже была бы по-настоящему влиятельная сила", — считает он.