МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину, которая пыталась покормить хищника с рук. Об этом сообщает портал 7 News Perth.

Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек. На опубликованной записи видно, как одна из них внезапно совершает резкое движение, и "жертва", не устояв на ногах, падает.

По словам женщины, акула схватила пищу вместе с ее пальцем. "Все произошло мгновенно. Единственное, о чем я могла думать — это о том, что я лишилась пальца. Она зажала его во рту, и мне казалось, что он слезает с кости", — рассказала она.

Однако опасения пострадавшей оказались напрасными. Врачи в госпитале констатировали у женщины трещину в кости и повреждение связки.