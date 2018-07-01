В афганском Джелалабаде прогремел взрыв на фоне визита президента

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Взрыв неподалеку от офиса губернатора в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел в воскресенье на фоне визита президента страны Ашрафа Гани, сообщает телеканал телеканал 1TV.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на медицинские источники сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва в Джелалабаде

Телеканал 1TV добавляет, что взрыв прогремел на площади Мухабират в полицейском округе 1. В результате взрыва загорелись несколько магазинов.

Ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.

Телеканал Tolo News сообщил в субботу, что Гани заявил об окончании перемирия с движением "Талибан"*, операции вооруженных сил возобновятся.

Президент Афганистана ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.