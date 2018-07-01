СМИ: Социал-демократы в ФРГ выдвигают предложения по миграционной политике

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правительственная Социал-демократическая партия Германии подготовила предложения по европейской миграционной политике на фоне споров внутри альянса ХДС/ХСС относительно этой проблемы, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на документ, подготовленный СДПГ.

Как сообщает журнал, документ с предложениями разработан руководством партии, в частности главой СДПГ Андреа Налес и вице-канцлером Олафом Шольцем. Правление партии должно принять его в понедельник.

СДПГ предлагает бороться с причинами миграции с помощью предоставления большей финансовой помощи странам, из которых прибывают беженцы. Также в партии считают необходимым оказывать поддержку Италии и Греции в регистрации и размещении беженцев, предоставления им убежища или их репатриации.

В СДПГ выступают против односторонних действий европейских стран, так как это поставит под угрозу свободу передвижения внутри ЕС, и также против закрытых лагерей для беженцев в Северной Африке, исходя из гуманитарных соображений. Кроме того, в документе содержится предложение по формированию миграционного законодательства для ФРГ.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель.

В документе идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. В свою очередь, Меркель выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.