Оппозиция в Кишиневе проводит массовый митинг "против диктатуры"

КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Сторонники оппозиции вышли в воскресенье на митинг с требованием признать результаты выборов в Кишиневе, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования, передает корреспондент РИА Новости.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.

"Мы создали "Комитет национального сопротивления", нужно рассказать гражданам во всех населенных пунктах о том, что делает режим, потому что многие не понимают, что диктатура повлияет на всех. Впервые с момента признания независимости Молдавии в стране были аннулированы выборы, впервые все органы власти исполнили приказы (лидера правящей Демпартии Владимира) Плахотнюка, это начало диктатуры", — заявила один из организаторов, лидер партии PAS Майя Санду.

Протестующие настаивают, чтобы власти выполнили три их требования: признание выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей всех инстанций, которые признали выборы недействительными.

Из-за митинга в воскресенье заблокировано движение транспорта в центре столицы Молдавии. Количество участников постоянно увеличивается за счет людей, которые приезжают ив Кишинев из разных районов Молдавии. Организаторы рассчитывают, что их поддержат свыше 50 тысяч человек. Кроме того, протестующих поддерживают представители молдавской диаспоры в разных странах — Великобритании, Испании, Италии и других.

Протест завершится символическим маршем "против диктатуры". "Комитет национального сопротивления" намерен проводить протесты каждую неделю, пока власти не выполнят требования протестующих.