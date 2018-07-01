В ДНР предложили заключить письменное соглашение о перемирии

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин считает необходимым перевести устные заявления о прекращении огня в Донбассе в письменное соглашение сторон конфликта, где будут прописаны дополнительные меры обеспечения перемирия.
"Для достижения наибольшего эффекта от очередного перемирия мы предложили перевести традиционное заявление контактной группы из устного формата в письменное соглашение сторон, включающее в себя дополнительные меры контроля перемирия, на которых настаивает СММ ОБСЕ. Продолжаем настаивать, что именно такой подход к введению перемирий обяжет стороны вооруженного конфликта к большей ответственности, а также станет дополнительной мерой контроля соблюдения перемирия", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.
"В свете агрессивных и провокационных действий украинской стороны подчеркнем, что новый виток эскалации конфликта на территории Донбасса неизбежно приведет к новым разрушениям и жертвам среди мирных жителей. Выражаем надежду, что представители СММ ОБСЕ и кураторы украинской власти займут более активную позицию для недопущения срыва "хлебного перемирия" и развязывания нового витка эскалации в Донбассе", — добавил Пушилин.
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