В ДНР заявили, что не отвечают на провокационные обстрелы силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (9)

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что ополченцы соблюдают очередной режим прекращения огня и не отвечают на провокационные действия украинских силовиков.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже заявляли о нарушениях со стороны украинских силовиков объявленного 1 июля режима прекращения огня и одном раненном ополченце из-за обстрела со стороны позиций силовиков.

"Наше желание к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остается неизменным, строгое соблюдение режима прекращения огня, так называемого "хлебного" перемирия, является неотъемлемой частью выполнения минских соглашений. Подразделения Вооруженных сил ДНР ответный огонь не открывают, придерживаясь режима тишины", — заявил журналистам руководитель пресс-центра оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.