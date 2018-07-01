В ДНР заявили, что не отвечают на провокационные обстрелы силовиков

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что ополченцы соблюдают очередной режим прекращения огня и не отвечают на провокационные действия украинских силовиков.
"Наше желание к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остается неизменным, строгое соблюдение режима прекращения огня, так называемого "хлебного" перемирия, является неотъемлемой частью выполнения минских соглашений. Подразделения Вооруженных сил ДНР ответный огонь не открывают, придерживаясь режима тишины", — заявил журналистам руководитель пресс-центра оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.