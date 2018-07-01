Во Франции рецидивист сбежал из тюрьмы на вертолете

ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Налетчик-рецидивист Редуан Фаид, отбывающий 25-летний срок за разбойное нападение, совершил побег из тюрьмы во Франции при помощи вертолета, пишет газета Parisien.

По данным газеты, преступник сбежал утром в воскресенье из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Сообщается, что при побеге Фаиду помогали трое вооружённых подельников.

В результате инцидента никто не пострадал, а Фаид покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии летающую машину обнаружили сгоревшей в другом парижском пригороде.

Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.

Redoine Faïd, braqueur chevronné et fugitif récidiviste https://t.co/rlBV8pS9CS — Le Parisien (@le_Parisien) 1 июля 2018 г.

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