В ДНР заявили о ранении ополченца при обстреле ВСУ

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Один ополченец получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье днем, состояние раненого расценивается как тяжелое, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что данный обстрел носит провокационный характер и демонстрирует истинные намерения Киева, а также свидетельствует о продолжении саботажа любых мирных инициатив.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.