В ДНР заявили о ранении ополченца при обстреле ВСУ

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Один ополченец получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье днем, состояние раненого расценивается как тяжелое, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела в 11.45 (время московское) с использованием двух противотанковых ракет был уничтожен КамАЗ, доставляющий воду на позиции Вооруженных сил ДНР. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что данный обстрел носит провокационный характер и демонстрирует истинные намерения Киева, а также свидетельствует о продолжении саботажа любых мирных инициатив.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины, и он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже в ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.