В ЛНР при взрыве боеприпаса погиб мужчина

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Один мирный житель погиб, один получил ранение в результате взрыва боеприпаса, найденного ими в лесу у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В селе Христовое Славяносербского района в результате неосторожного обращения с боеприпасом, найденным в лесополосе, один мужчина, 1985 года погиб и еще один, 1980 года рождения получил минно-взрывную травму и контузию головного мозга", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в одну из больниц Луганска.