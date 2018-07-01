На севере Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в воскресенье в столичном регионе Индии Дели, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, эпицентр землетрясения находился на расстоянии около 45 километров к северу от Нью-Дели в населенном пункте Сонепат. Подземные толчки отчетливо ощущались жителями индийской столицы.

Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.