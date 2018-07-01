В ЛНР подросток погиб во время грозы

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Более 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения, один человек погиб вследствие обрыва линии электропередач во время грозы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В поселке Хмельницкий Свердловского района в результате плохих погодных условий (гроза, сильный ветер) упавшим деревом оборвало линию электропередач, вследствие чего получил смертельное поражение электротоком подросток 2003 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в целом в Свердловском районе вследствие грозы и сильного ветра без электроснабжения остались 13,7 тысячи абонентов, в Краснодонском районе – более 8,2 тысячи. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.

"В городе Свердловск по улице Серых в результате плохих погодных условий упавшим деревом заблокировало вход в жилой дом, в поселке Калининский Свердловского района упавшим деревом заблокировало автодорогу. Сотрудниками МЧС произведены работы по распиловке деревьев", — дополнили в пресс-службе.