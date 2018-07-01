На юге Японии из-за угрозы тайфуна "Прапирун" отменили около 250 рейсов

ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Приближение тайфуна "Прапирун" к южным японским островам привело к отмене около 250 авиарейсов и к приостановке морского сообщения, передает телеканал NHK.
Ожидается, что за 24 часа в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. В связи с приближением тайфуна около 26 тысяч человек на юге Японии получили рекомендации об эвакуации.
Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до семи метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.