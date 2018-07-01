На юге Японии из-за угрозы тайфуна "Прапирун" отменили около 250 рейсов

ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Приближение тайфуна "Прапирун" к южным японским островам привело к отмене около 250 авиарейсов и к приостановке морского сообщения, передает телеканал NHK.

Тайфун "Прапирун", которому в Японии присвоен номер 7, движется из Тихого океана на север и к вечеру воскресенья приблизился к префектуре Окинава на юге Японии. В настоящее время давление в центре циклона составляет 985 гектопаскалей и будет продолжать снижаться. Скорость ветра в центре достигает 30 метров в секунду, при порывах доходит до 40 метров в секунду. В ряде регионов скорость ветра уже достигает 31 метра в секунду.

Ожидается, что за 24 часа в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. В связи с приближением тайфуна около 26 тысяч человек на юге Японии получили рекомендации об эвакуации.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до семи метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.