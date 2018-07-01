СМИ утверждают, что Иран продолжает атомную и ракетную программы

БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Иран продолжает работать над своей атомной и ракетной программой, однако не выходит за рамки соглашения от 2015 года, сообщил в воскресенье германский новостной портал t-online.de со ссылкой на данные контрразведки Германии (BfV).

Как заявила изданию представитель ведомства, Иран продолжает попытки нелегальным путем приобрести в Германии технологии и материалы в этих областях. Однако количество таких попыток "находится на более низком уровне, чем ранее, и в последние месяцы констатировано, что оно меньше, чем за два последних года".

Однако с точки зрения немецкой спецслужбы, доказательства того, что действия Ирана нарушают соглашение по атому, заключенное в 2015 году, "недостаточны". Аналогичного мнения придерживаются и в международном агентстве МАГАТЭ, пишет издание.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.